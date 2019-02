Kim Jong-un auf der Tanzfläche – aber ein Influencer stiehlt ihm die Show

Eines vornweg: Der Wechsel des Veranstaltungsortes für den Maskenball von der überdimensionierten Grosshalle in Turbenthal in den Saal des Eichhalde Schulhauses in Wila hat sich gelohnt. Auch wenn es dadurch im Raum vor und um die Bühne gelegentlich etwas eng zu und her ging. Aber das macht den Charme eines Fasnachtsanlasses schliesslich aus – und passte zum Titel der Veranstaltung.