Die Mischung aus Gesang und Theater macht es aus

Der Männerchor Neubrunn kann zufrieden auf seine traditionelle Abendunterhaltung zurückblicken: Gegen 700 Personen haben am Wochenende herzhaft über das Theaterstück gelacht, dem Gesang gelauscht und die Festwirtschaft genossen. Durchgeführt wurde der Anlass von Freitag bis Sonntag in der Traberhalle in Bichelsee (TG).

«Sehnsucht, Heimat, Trost, Trauer» Das Motto der Abendunterhaltung