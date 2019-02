Das braune Getränk

Der Krimi war wirklich spannend, locker lesbar. Bis ich plötzlich auf das Wort «Muckefuck» stolperte. Irgendwie kam es mir bekannt vor und schliesslich konnte ich aus einer hinteren Hirnwindung eine Assoziation hervorkramen. Das war doch dieses Kaffeegetränk, das so nüüütelig schmeckt, so lüderig, ein richtiger Blüemlikafi. Oder wie ein alter Onkel zu sagen pflegte: «e Güle». Also Kaffeeersatz. Ich erinnere mich noch genau, bei meiner Grossmutter gab es immer Zichorien in blau-gelb oder orange-weiss gestreiften Papiersäcken.