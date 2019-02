Co-Working-Spaces werden populärer

Co-Working-Spaces bieten offene Räume mit Büroinfrastrukturen, wo zu frei wählbaren Zeiten Arbeitsplätze gemietet werden können. Diese Erfindung aus dem Silicon Valley ist zunehmend auch in europäischen Metropolen zu finden. «Seit März 2016 hat sich die Nachfrage für Co-Working-Büros in Schweizer Städten verfünffacht», sagt Christian Sartorius. Er ist Mitgründer des Start-ups «Zämebüro» auf dem Joweid-Areal in Rüti. Dieses offeriert seit rund drei Monaten auf 150 Quadratmetern zehn Arbeitsplätze – eine in der Region bisher kaum vorhandene Dienstleistung.