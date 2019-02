Bei prächtigstem Wetter um die Wette gefahren

Am Samstag fand in Sternenberg bei prächtigem Wetter das Schüler-Skirennen statt. 33 Teilnehmer fuhren in unterschiedlichen Kategorien um den Sieg. Auch ein Snowboard-Rennen wurde ausgetragen. Daran nahmen einzig zwei Mädchen teil. Die Zuschauer konnten dem Renngeschehen von einer Bar aus mitfiebern, die am Ende des Skilifts stand und eine wunderbare Aussicht bot. Doch schauen Sie selbst: in der Bildstrecke.