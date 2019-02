Bauarbeiten halten Rütner Zentrum bis zum Sommer im Griff

Noch läuft der Verkehr, die Fussgänger hingegen müssen bereits die Umleitungen in Anspruch nehmen. Erste Vorbereitungen für die ab Montag, 18. Februar, beginnenden Baurarbeiten am mitten in Rüti gelegenen Pfauenkreisel haben bereits im vergangenen November begonnen.

Wie die Gemeinde mitteilt, sollen die Bauarbeiten am Kreisel in zwei Bauphasen durchgeführt werden. Neben der Erneuerung der oberen Belagsschichten, die aufgrund ihres Alters in schlechtem Zustand sind und nun durch einen langlebigen Betonbelag ersetzt werden sollen, nutzt die Gemeinde die Sanierung der Strasse, um auch gleich die Kanalisationsleitungen zu erneuern.

Dies soll in der ersten Bauphase geschehen, die vom 18. Februar bis 12. Juli 2019 dauern soll. Um die Kanalisationsleitungen im Bereich des Kreisel zu erneuern, müssen die Trottoirs auf der Dorf- und Spitalstrasse gesperrt werden (s. Grafik). Die Fussgänger werden während dieser Monate entsprechend umgeleitet. Für die Vekehrsteilnehmer bleibt vorläufig alles beim Alten, mit Verkehrsbehinderungen müsse allerdings vereinzelt gerechnet werden.