Hoch hinaus in Weisslingen

Die besten Trampolinspringer des Kantons Zürich haben sich am Samstag in der Mehrzweckhalle Widum in Weisslingen die Ehre gegeben. Am Mannschaftsturnier traten Turnerinnen und Turner verschiedenen Alters gegeneinander an.

Mit Salti, Schrauben und weiteren spektakulären Elementen versuchten sie Zuschauer und Jury von ihrem sportlichen und artistischen Können zu überzeugen.