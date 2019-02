Sammelstellenteam klaut systematisch Kupfer

Kupfer bringt Geld. Das hat schon manch ein Hausbesitzer schmerzlich feststellen müssen, wenn hinterhältige Kufperdiebe etwa die Dachrinne abmontierten. Am Montag hat die Redaktion ein anonymes Schreiben erhalten, wonach sich das Gossauer Abfallsammelstellenteam ebenfalls unrechtmässig an Kupfer bereichern soll. Der Brief stamme von einem Verein besorgter Bürger der Gemeinde Gossau, schreiben die Verfasser.