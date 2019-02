Wo sich Gämse und Hirsch gute Nacht sagen

«Zum Beispiel die Eibe ist ein wichtiger Baum im Schutzwald. Wenn der Hirsch sie rundum schält, also ihre Rinde ganz wegfrisst, dann sterben auch 100-jährige Bäume schnell ab», weiss Staatsförster Viktor Erzinger, der für den Staatswald Tössstock und Rüti zuständig ist. «Aber auch mir gefallen diese Tierarten sehr. Sie sollen durchaus ihren Platz haben.»

Gämsen auf der Weide

Landwirte wenden sich gelegentlich an den Kanton, wenn ihnen die Gämsen das Gras wegfressen, das eigentlich fürs Vieh bestimmt ist. Ruedi Kaspar, der auf der Grossegg einen Biohof betreibt und für den Kanton Zürich 24 Hektaren Grasland bewirtschaftet, hat ebenfalls schon bemerkt, dass er auf einigen Wiesen wegen den äsenden Gämsen weniger Heu hat. Aber eine Meldung gemacht hat er deswegen noch nie. Für ihn und die anderen Landwirte in den höher gelegenen Gebieten in der Region sind die Begegnungen mit den Wildtieren nichts Neues. «Unsere Weiden grenzen an sehr wildes Land. In der schneefreien Zeit kommt es regelmässig vor, dass ich auf unseren abgelegenen Wiesen und Weiden grössere Gruppen Gämsen beobachte», sagt Kaspar.

Der Luchs auf dem Schulweg

Fast jedes Mal entdecken er und seine älteren Söhne, die in Fischenthal die Schule besuchen, auf dem Weg ins Tal wilde Tiere: Etwa Füchse, Rehe, Hasen oder Dachse. «Dass wir keine Tiere antreffen, kommt kaum je vor», so Kaspar. Dennoch bleibt es für ihn etwas Spannendes, quasi Tür an Tür mit ihnen zu wohnen.

Auch für Hubi Walker von der Alpwirtschaft Tierhag gehören die wilden Tiere zum Alltag «wie die Luft, der Wind und die Jahreszeiten», wie er sagt. «Wir befinden uns hier mitten im Wildschongebiet des Tössstocks, das für die Jagd gesperrt ist. Das Wild ist alltäglich, wir sehen die Hirsche und Gämsen regelmässig, ohne dass wir ihnen nachspionieren», so Walker. Schon ein paar Mal habe er zu seinen Kindern gesagt, dass sie wahrscheinlich die einzigen im ganzen Kanton seien, die auf dem Schulweg dem Luchs begegnen. Genau das sei in den letzten zehn Jahren nämlich immer mal wieder passiert – zuletzt am Heiligabend und Mitte Januar auf der Strahleggstrasse zwischen Steg und Tierhag, als der älteste Sohn von der Berufsschule nach Hause kam. Geistesgegenwärtig habe dieser im Auto sein Handy gezückt – und das Tier in wenigen Metern Entfernung fotografiert. «Auch vom Haus aus sehen wir die wilden Tiere so oft, dass wir sie sogar auseinander halten können», sagt Walker. Im Sommerhalbjahr seien sie etwas häufiger zu sehen als jetzt im Winter, wobei sich im Schnee immer Spuren fänden. Und obwohl die Begegnungen mit den wilden Tieren für ihn nicht aussergewöhnlich sind, kann er von den Brunftschreien der Hirsche im Herbst nicht genug bekommen. «Das ist Natur pur. Sie gehen mir bis heute durch Mark und Bein.»