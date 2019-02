Lindau tritt auf die Bremse

Ein konkretes Problem mit zu schnell fahrenden Autos gibt es gemäss Gemeindeschreiber Erwin Kuilema weder in Grafstal noch in Tagelswangen. Trotzdem werden dort – sofern bis am 3. März niemand Rekurs einlegt – demnächst drei neue Tempo-30-Zonen errichtet. Einzelne Bürger hätten sich bei der Gemeinde Lindau bezüglich der Schulwegsicherheit gemeldet. Insbesondere wegen den Strassen, die von Kindern auch als Schulweg benutzt werden.