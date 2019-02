Hatte die Getötete einen Stalker?

Eine 29-jährige Dübendorferin ist am Mittwoch Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Sie wurde um 7.30 Uhr leblos auf einem Parkplatz im Flugfeld-Quartier aufgefunden, nur wenige Meter von ihrer Wohnung entfernt. Die sofort ausgerückten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der 29-Jährigen feststellen. Laut Augenzeugen war es zuvor zu einem Streit gekommen. Ratnam Sivasri, der im gleichen Wohnhaus wie die Getötete lebt, sagte zu Züriost: «Ich habe zwischen 6 und 7 Uhr einen lauten Schrei von einer Frau gehört.» Daraufhin habe er drei dumpfe Geräusche wahrgenommen. «Dann gab es einen Knall.»

Nach der Tat rückte der Freund der Toten ins Visier der Ermittler. Wie er Züriost sagt, sei er aber mittlerweile aus der Polizeigewahrsam entlassen worden. «Mir geht es nicht gut», sagt der Mann, der sechs Jahre mit der 29-Jährigen in einer Beziehung gelebt hat. Seine Mutter fügt hinzu, dass er bei der Arbeit gewesen sei, als er vom Tod seiner Freundin erfahren hat. «Zuvor hat er mit ihr noch Nachrichten ausgetauscht.»

Freund auf freiem Fuss

Wie Züriost nun erfahren hat, habe die Tote einen Stalker gehabt. «Meine Freundin hat mir von ihm erzählt. Ich vermute, es war ein Ex-Freund von ihr», sagt der Partner. Genauere Details sind aber nicht bekannt. Es heisst, dass die 29-Jährige die Polizei über den Stalker informiert habe. Diese habe gesagt, dass sie nichts tun könnten, solange nichts strafrechtlich Relevantes passiert sei. Ob der Stalker etwas mit dem Tötungsdelikt zu tun hat, ist unklar. «Ich habe meine Informationen der Polizei weitergegeben und hoffe, dass die Tat bald aufgeklärt wird», sagt der Partner.

Erich Wenzinger, Sprecher der Staatsanwaltschaft Zürich, sagt aus Anfrage: «Zum jetzigen Zeitpunkt liegen keine neuen Erkenntnisse vor, es wird weiterhin intensiv in alle Richtungen ermittelt.» Der 34-jährige Freund der Verstorbenen sei überprüft und befragt worden. «Die Staatsanwaltschaft verzichtete auf einen Haftantrag, der Mann ist auf freiem Fuss. Derzeit ist im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt niemand in Haft», so Wenzinger. Weitere Angaben könne die Staatsanwaltschaft mit Blick auf die laufenden Ermittlungen derzeit nicht machen.