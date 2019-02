Der mutmassliche Täter gehört zur Anarchisten-Szene

In der Nacht vom 26. auf den 27. September 2015 brannte es im Fahrzeugpark der Logistikbasis der Armee in Hinwil. Zehn Fahrzeuge erlitten Totalschaden, der Sachschaden wurde auf über eine halbe Million Franken gschätzt und die Polizei kam schnell zum Schluss: Das war das Werk eines Brandstifters.

Dieser mutmassliche Brandstifter wurde nun verhaftet. Das berichtet die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) und beruft sich dabei ihrerseits auf das Portal barrikade.info. Die Betreiber bezeichnen die Website als antiautoritäre und revolutionäre Informationsplattform. Ein «forensisches Team» der Polizei habe die Wohnung des Tatverdächtigen «aufgebohrt», wird auf der Plattform berichtet. Der Verhaftete – auf dem Portal wird er «Gefährte» genannt – ist offenbar in der anarchistischen Bibliothek «Fermento» im Zürcher Kreis 4 engagiert.

Weitere Vorwürfe

Vorgeworfen wird dem Verhafteten nicht nur die Brandstiftung in Hinwil: Auch am Brand an der Funkstation Waidberg der Stadtpolizei Zürich im Juli 2016 soll er beteiligt gewesen sein. Zudem soll der Brandstifter im Schaufenster der anarchstischen Bibliothek Zettel und Plakate aufgehängt haben, die zu «Sachbeschädigungen und Gewalt gegen Firmen und Personen zu verüben, die am Ausbau des Gefängnisses Bässlergut in Basel und am Bau des PJZ in Zürich beteiligt sind.» PJZ steht für Polizei- und Justizzentrum, dieses befindet sich momentan auf dem Areal des ehemaligen Zürcher Güterbahnhofs in Bau. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat die Verhaftung und die Vorwürfe bestätigt.

«Es gibt Hinweise, dass die Person aus der linksautonomen Szene ist.» Marco Cortesi 2016 zum Fernsehsender Tele Züri

Schon nach dem Brand an der Funkstation sagte der Polizeisprecher Marco Cortesi gegenüber «Tele Züri» dass die ersten Ermittlungen relativ rasch Rückschlüsse auf eine Person erlaubt hätten. Diese sei seither zur Fahndung ausgeschrieben, so Cortesi 2016. Und ebenfalls schon damals sagte der Polizeisprecher: «Es gibt Hinweise, dass die Person aus der linksautonomen Szene ist.»

«Schon immer Teil des Anarchismus»

Der Funkturm in Zürich war mit Brandbeschleunigern in Brand gesetzt worden. Ob auch in Hinwil mit Brandbeschleunigern gefeuert wurde, ob es sich beim nun Verhafteten um die Person handelt, die schon 2016 zur Fahndung ausgeschrieben war sowie zu weiteren Fragen zum Delikt und die Verhaftung nimmt die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen keine Stellung.

«Unserem Gefährten wurde nun 3 Monate Untersuchungshaft verhängt, mit der Begründung: Flucht- und Kollusionsgefahr.» Text auf der Website http://www.bibliothek-fermento.ch

Laut barrikade.info war es jedenfalls nicht das erste Mal, dass der Tatverdächtige verhaftet wurde: Der «Gefährte» sei schon einmal «belästigt» worden. Er sei von zuhause abgeholt worden und habe «eine sogenannte ED-Behandlung (DNA, Fingerabdrücke, etc.) sowie ein Verhör über sich ergehen lassen» müssen. Das sei allerdings in Zusammenhang mit den Plakaten in der Bibliothek geschehen.

Gegen die jetztige Festnahme des Kameraden «protestiere» man und das «unabhängig davon ob die Vorwürfe stimmen oder nicht». Der Antimilitarismus und die Sabotage seien schon immer ein Teil des Anarchismus gewesen. «In unserer Bibliothek lassen sich dazu vielfältige Schriften finden.»

Auf der Website der anarchischen Bibliothek wurde zudem folgendes Update veröffentlicht: «Unserem Gefährten wurde nun 3 Monate Untersuchungshaft verhängt, mit der Begründung: Flucht- und Kollusionsgefahr. Er sitzt nun im Bezirksgefängnis Zürich BGZ. Fluchtgefahr wird unter anderem damit begründet, dass ein anderer Gefährte für die Geschichte mit dem Funkturm Waidberg nach wie vor gesucht wird.»

Die Staatsanwaltschaft bestätigt, dass sich der mutmassliche Täter nach wie vor in Haft befindet. Ob und wann es zu einem Prozess komme, sei im derzeitigen Verfahrensstand noch nicht absehbar.