Bauer und Jurist im Kreuzverhör

In einer Demokratie sei es wichtig und richtig, dass sich direkt Betroffene für ihre Interessen einsetzten, sagte Fehr. «Auch wenn man letztlich nicht gewinnt, kann man ein Projekt beeinflussen.» Ein Paradebeispiel dafür sei der Widerstand der Bevölkerung im Knonauer Amt gegen die A4. «Dadurch ist meiner Meinung nach eine bessere Autobahn entstanden.»

Stocker stellte klar: «Der Flugplatz Dübendorf gehört dem Bund. Als Konzessionsgeber entscheidet er über die Nutzung.» Die Kantonsregierung habe sich mit allen Mitteln gegen mehr Flugverkehr gewehrt. «Aber man muss einen Entscheid auch akzeptieren können.» Andererseits habe Dübendorf den Zuschlag für den Innovationspark erhalten. «Dafür haben wir lange gekämpft.» Innovation sei der Schlüssel zum künftigen Wohlstand der Schweiz.

Ohne «Kuhhandel» geht es nicht

Die Atmosphäre im Wallberg-Saal war grundsätzlich kollegial, die Politiker auf dem Podium waren per Du. Beim Thema Steuerpolitik taten sich dann aber Gräben auf. Während die beiden Regierungsmitglieder die Steuervorlage 17 - über die das Volk am 19. Mai abstimmt - unterstützen, tun sich ihre Parteikollegen aus verschiedenen Gründen schwer damit. SVP-Vertreter wie Benjamin Fischer kritisieren den sozialpolitischen Ausgleich zugunsten der AHV kritisieren, bei SP und Juso lösen vor allem die Steuererleichterungen für Unternehmen Kopfschütteln aus. Dieses ungewohnte Bündnis über die Parteigrenzen hinaus kommentierte Fehr mit einem lakonischen: «Viel Spass miteinander.»

Patrick Walder von der SVP Dübendorf warf ein, dass es bei den Stimmbürgern nicht gut ankomme, wenn man wie bei der Steuerreform verschiedene Themen miteinander verbinde und ein «Päckli» schnüre. «Du kannst mir nicht weismachen, dass ihr ihm Gemeinderat noch nie ein Päckli gemacht habt», entgegnete Stocker. «Das ist reale Politik.» Fehr pflichtete bei. «In der Gemeindepolitik gehören solche Kompromisse zum Alltag. Und das ist auch nicht schlimm.» Wenn man pragmatische Politik betreibe und etwas bewirken wolle, komme man um den einen oder anderen «Kuhhandel» nicht herum, so Fehr. «Ich will am Schluss des Tages nicht recht haben, ich will recht bekommen.» (Manuel Bleibler)