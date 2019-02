Anwohner sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder

Um das Problem anzugehen, wollte die Gemeinde ein sogenanntes CatchKen-System anschaffen, welches Fahrer, die gegen das Fahrverbot verstossen automatisch büssen sollte. Anfang Dezember 2018 lehnte die Bevölkerung diesen Antrag jedoch mit 174 Ja- zu 11 Nein-Stimmen ab. «Dieses Projekt war von Anfang an nicht durchdacht, weshalb die Gemeinde regelrecht abgekanzelt wurde», sagt Pfister. Jene, die Anwohner, die Kirche, oder Gaststätten besuchen möchten hätten sich vorgängig in einer Datenbank anmelden müssen. Für Gemeindeschreiber Tobias Zerobin indes wäre dieses System «eine Offerte an die Bevölkerung» gewesen, um «dem Problem Herr zu werden». «Der Entscheid der Bevölkerung muss jedoch akzeptiert werden», so Zerobin.

«Regelmässige Kontrollen sind leider nicht möglich» Gemeindepolizei Egg

Die Gemeindepolizei sagte auf Anfrage, dass sie nach der Streichung des Postens zur Beschaffung eines CatchKen-Systems wie bis anhin «im Rahmen der zur Verfügung stehenden Ressourcen auf den fraglichen Fahrverbotsstrassen selber Kontrollen durchführen» werde. «Regelmässige Kontrollen sind leider nicht möglich», heisst es weiter.

Zur Gefährdung von Schulkindern sagt Matthias Rüegg, Stellvertretender Dienstchef: «Die Gemeindepolizei misst allen Strassen für die Schulwegsicherung eine hohe Priorität bei.» Einen Schwerpunkt bilde sich dabei in den ersten Wochen des Schulbeginns. Pfister räumt ein, dass die Gemeindepolizei ihr Möglichstes tue, um gegen Fahrverbots-Sünder vorzugehen. Er glaubt jedoch, dass jene Lenker, welche die Flurstrasse unerlaubt als Abkürzung nutzen, der Polizei jeweils angäben, dass sie die Kirche oder ein Restaurant besuchen würden.

Kurt Pfister setzt seine Hoffnungen nun in den neuen Quartierplan der Gemeinde. In diesem ist vorgesehen, dass die Flurstrasse am südlichen Ende geschlossen wird. Dieses Vorhaben ist für ihn ein Zeichen, dass die Gemeinde «anscheinend erkannt hat, dass die Strasse eine Problemzone ist.»

Allerdings rechnet Pfister damit, dass der neue Quartierplan erst in rund drei Jahren in Kraft treten wird. Bis dahin erwartet er regelmässige Kontrollen durch die Polizei, aber auch, dass eine Tempo 30-Zone, oder verkehrsberuhigende Schikanen in Erwägung gezogen werden.