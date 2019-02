Tipps für einen gelungenen Tag der Liebenden

Für Singles

He, Singles, Ihr wollt nicht in eine feste Beziehung rutschen. Ist doch langweilig. Valentinstag ist daher eigentlich nicht Euer Ding. Aber allein zuhause müsst Ihr deswegen nicht sitzen. Zu feiern gibt es doch auch für Euch immer etwas. Und das macht natürlich mit anderen mehr Spass als allein. Denken sich übrigens viele Singles. Und deswegen gibt es am Valentinstag für Euch Singlepartys – zum Beispiel im Pub Pfiff in Rüti, im «Pirates» in Hinwil, im «Molly Malone» in Wetzikon und im «Evita» in Wetzikon. Und für die Suche nach schnellen Abenteuern gibt’s Speed-Dating. Anmeldung unter: www.singles.ch.

Für Valentinstag-Hasser

Euch geht das ganze Getue auf die Nerven. Die aufdringlichen Werbespots, die Leute verführen wollen, Blumen oder Pralinen zu kaufen. Als wenn Mann/Frau damit Liebe beweisen könnte. Ha. Dann lieber mal die Sau rauslassen? Gelegenheit bietet dazu Lasertag in der Laserstar-Arena in Schwerzenbach. Geballert wird im Dunkeln. Da könnt Ihr hemmungslos fantasieren, welchem betrügerischen oder garstigen Ex Ihr einen Schuss vor den Bug oder auf den Hintern versetzt habt. Die Gedanken sind frei. Und dann gibt es noch «Ex-Boyfriend-Bonfire»: Ein Lagerfeuer, in dem alle Gegenstände, die an einen ehemaligen Partner erinnern oder ihm gehören, verbrannt werden können. Und alle blöden Gedanken an den oder die Ex könnt Ihr in Rauch aufgehen lassen.

Für frisch Verliebte

Euch braucht keiner etwas zu sagen. Ihr habt sowieso genug mit Euch zu tun. Ist ja eh alles aufregend miteinander. Geniesst es. Denn irgendwann ist es vorbei mit der Verliebtheit. Dann musst Ihr daran arbeiten, dass es Liebe bleibt. Oder Ihr lasst es sein. Aber noch musst Ihr die Wohnung nicht verlassen und auch das Bett nur gelegentlich. Zum Beispiel, wenn Ihr zur Feier des Tages Essen bestellt und der Lieferant klingelt. Heisser Tipp: Eat.ch bietet am Valentinstag billigere Bestellangebote und eine Pizza in Herzform an (nur bestimmte Lieferanten). Damit seid Ihr auf der sicheren Seite. Apropos «sicher», gilt ja auch für Handlungen im Bett. Vielleicht kann der Pizzakurier noch beim Kondomautomat vorbeifahren.

Für Paare in langjährigen Beziehungen

Ok. Ihr kennt alles. Routine in Beziehung gibt Sicherheit. Ist aber mitunter auch langweilig. Also lasst Euch doch mal einfallen, was Ihr schon lange nicht mehr gemacht, was Euch früher aber unheimlich Spass gemacht hat. Oder Ihr wagt mal etwas, was Ihr schon immer einmal zusammen machen wolltet, es aber nie zustande gebracht habt. Oder wie wäre es mit einem kleinen Rollenspiel: Ihr geht in eine Bar und tut so, als ob Ihr Euch gerade kennenlernt. Andernfalls: Der Lieferservice für Alkohol und Zigaretten «Dr. Alk» ist am Donnerstag von 21 Uhr bis 2 Uhr unterwegs.

Für junge Eltern

Das wäre mal ein Tag, an dem Ihr Euch darauf besinnt, dass vor lauter Eltern-Pflichten die Partnerschaft nicht zu kurz kommen sollte. Lass die Kinder betreuen und erlaubt Euch einen kleinen Beziehungsrausch. Der Alltag kassiert Euch eh schnell wieder ein. Was kommt Euch in den Sinn? Hier mal ein paar Ideen: morgens auf der Schloss Eisbahn in Grüningen Eislaufen und dazu eine Flasche Sekt (oder Champagner?) knacken? Mittags im Gebiet Steg im Tösstal Schifahren – ohne auf die Kinder achten zu müssen – und Euch in einer Ski-Hütte zünftig bewirten lassen?

Freundschaftsgruppen

Mit guten Freunden einen drauf machen, mit einander lästern, das ist immer lustig. Soviel Spass kriegt man alleine – oder zu zweit – nicht so schnell hin. Zum Beispiel bei einem gemeinsamen Abendessen. Am besten in einem netten Restaurant, um sich das Einkaufen, Kochen und Abwaschen zu sparen. Es soll Freude machen und eben nicht in Arbeit ausarten. Einige Restaurants im Zürcher Oberland servieren diesen Donnerstag «Spezialmenus». Darunter: das Gasthof Hirschen in Grüningen, das Rössli in Illnau, das Restaurant Schifflände in Maur, das 8610 Restaurant in Uster und das Bleichi Beiz in Wald.