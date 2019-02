In Bauma fallen dieses Jahr keine Konfettis

Sieht so das Ende einer langen Tradition aus? Markus Kradolfer, Wirt vom Restaurant Bahnhof und Alex Sommer, Betreiber eines Strassen- und Gartenbau-Unternehmens, sitzen nebeneinander am Tisch in der Kegelbahn des Baumer Restaurants «Bahnhof». Das Thema: In Bauma gibt es keine Fasnacht mehr und auch kein Kinderumzug. Die Fasnacht verschwand langsam, der Kinderumzug plötzlich.