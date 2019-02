Wenige Augenblicke später trugen Mitarbeiter des Tierrettungsdienstes und des Tierheims Pfötli zwei Hasen aus dem Wohnblock neben dem Fundort der Leiche. Sie gehörten der toten Frau. Ein Nachbar, der die Szenerie beobachtete, sagt: «Ich bin schockiert. Sie war eine ruhige Person, hat immer freundlich gegrüsst.» Er habe sie am Morgen ebenfalls unter dem Auto liegen sehen. «Die Bilder gehen mir nicht mehr aus dem Kopf.»

Eine Frau, welche die Tote etwas besser kannte, sagt: «Sie war eine zurückhaltende Person. Ich kannte sie aus der Berufsschule. Ich kann es nicht glauben, dass sie tot ist.» Laut ihr arbeitete die Tote in einer Kindertagesstätte.

Im Flugfeld-Quartier sind die Anwohner beunruhigt. Ein Mann sagt: «Ich bin überrascht, dass so etwas in unserem Quartier passiert. Es ist hier immer so ruhig.» Eine Frau sagt, dass man sonst nur in den Medien von solchen Vorfällen höre. «Dass es nun in unserem Quartier passiert ist, macht mich fassungslos.»

«Sie waren vor allem am Wochenende zusammen»

Noch hat die Polizei die Täterschaft nicht eruiert. Die Mutter des Freundes der Toten ist erschüttert. Sie habe den ganzen Tag nichts von ihrem Sohn gehört. «Normalerweise geht er am Mittwoch mit meinem Ex-Mann essen. Diesen Termin hat er heute abgesagt.» Der Sohn habe als Grund angegeben, dass er bei der Polizei sei. «Ich weiss nicht, ob er noch dort ist oder zu Hause», sagt seine Mutter. Er reagiere weder auf ihre Anrufe noch auf Nachrichten. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass er etwas getan hat. Es kann sein, dass er in ein Loch gefallen ist und mit niemandem sprechen möchte.»



Die Beziehung zwischen der Toten und ihrem Sohn beschreibt die Mutter als «liebevoll und harmonisch». Sie habe die Beiden erst Mitte Januar zusammen gesehen. Unter der Woche habe sich das Paar meist nicht gesehen, weil ihr Sohn in einer anderen Oberländer Gemeinde wohnt. «Sie waren vor allem am Wochenende zusammen.» Sie vermutet deshalb, dass ihr Sohn am Mittwoch auch gar nicht in Dübendorf gewesen sei. «Ich hoffe, wir erfahren bald, was passiert ist.»

Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei Zürich bittet Personen, welche am Mittwochmorgen bis etwa um 8 Uhr in Dübendorf verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit ihr unter der Nummer 044 247 22 11 in Verbindung zu setzen.