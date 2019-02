Es sei relativ einfach, sagt Martin Jucker, angesprochen auf die Verkehrssituation rund um den Juckerhof. «Viele Sachen wie beispielsweise die Zahl der Parkplätze sind gegeben, wir können sie nicht ändern. Aber wir probieren das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen.» Alljährlich wenn im Herbst die Kürbis-Saison losgeht, wird es eng in Seegräben, an manchen Sonntagen wird das Dorfzentrum gesperrt. Gemeinde und Juckerfarm arbeiten beim Verkehrskonzept eng zusammen, auch 2019 erhält die Juckerfarm wieder ihre Jahresbewilligung.

«Wenn man sieht, wie viele Menschen gekommen sind, hat es eigentlich gut geklappt.» Michael Berchtold, Gemeinderat Seegräben

Das sei auch nie in Frage gestellt worden, sagt Michael Berchtold (GVAS), Gemeinderat und Sicherheits- und Umweltvorstand in Seegräben. «Die Juckerfarm beteiligt sich finanziell zu 100 Prozent am Verkehrskonzept. Zumal zwar der Grossteil, aber doch nicht alle Leute von ihnen sind.» Als man von ihm wissen will, was er für eine Bilanz des Vorjahres ziehe, sagt er: «Wenn man sieht, wie viele Menschen gekommen sind, hat es eigentlich gut geklappt.» Sie hätten nicht nur während der Kürbisausstellung, sondern den ganzen Herbst über ein erhöhtes Aufkommen von Gästen gehabt.

Auch Jucker selber sah das letzte Jahr als «im Grossen und Ganzen gelungen» an. Grosse Veränderungen werde es dieses Jahr nicht geben. «Egal welches Konzept man ausarbeitet, es hat immer zu wenig Parkplätze», sagt er. Man habe letztes Jahr Glück gehabt mit dem Wetter, daher konnten die Wiesenparkplätze beim Bahnhof Aathal genutzt werden. Nächstes Jahr werde dort gebaut, 2019 könne man aber noch einmal auf Plätze zurückgreifen.

Verbesserungen der Details

Sowohl Jucker als auch Berchtold betonen, dass sie ständig nach Verbesserungen suchen. «Es kommen jedes Jahr mehr Leute, Veränderungen erreichen wir nur bei Details, sie sind für die meisten nicht spürbar», so der Gemeinderat. Er spricht Linienführung, Wegweisung oder beispielsweise die Kommunikation vor Ort an. Nach wie vor werde man am Wochenende das so genannte «Phase-Rot-Konzept» anwenden, bei welchem das Dorfzentrum abgesperrt wird. «Dies geschieht nicht nur während der Ausstellung, sondern dann, wenn das Verkehrsaufkommen so gross ist, dass eine Sperrung aus verkehrstechnsichen Gründen nötig wird.»

Er sei sich nicht so sicher, ob jedes Jahr mehr Leute kommen, sagt hingegen Jucker. «Es kommen sicher nicht weniger, aber nicht massenweise mehr.» Es sei letztes Jahr halt immer schön gewesen. Das habe in der Wahrnehmung sicher dazu geführt, dass das Besucheraufkommen gewachsen sei. So oder so, sei es am besten, wenn man mit dem Zug oder dem Velo anreise, so der Geschäftsführer der Juckerfarm.

Die diesjährige Herbstsaison wurde in Absprache mit der Gemeinde festgelegt, sie dauert vom 31. August bis zum 3. November. Der Juckerfarm stehen zudem für den Auf- und Abbau für allfällige Inszenierungen ein Zeitraum von je drei Wochen vor und nach definierten Saisondaten zur Verfügung.