Badi-Open-Air und Rütifäscht spannen zusammen

Es ist eine Zusammenarbeit, die für beide Seiten stimmt: Das Badi- Open-Air wird diesen Sommer ins Rüti-Fäscht integriert. Angefangen hat alles mit dem Besuch von Leonhard Meier und seinen Mitstreitern im OK des Rüti-Fäschts Benjamin Kobelt und Fabian Forster am letztjährigen Badi Open-Air. «Es regnete zwar in Strömen», sagt Meier, «aber wir wollten hin, um das Team des Badi-Open-Airs kennenzulernen.»

«Wir dachten an die Badi- Open-Air-Crew, da sie über das nötige Know-how verfügt.» Leonhard Meier, OK Rütifäscht

Denn zuvor, als klar wurde, dass man die Organisation des Rüti-Fäschts übernehme, habe man sich Gedanken gemacht, wie der Unterhaltungsbereich gestaltet werden solle. «Schnell war klar, dass wir gerne eine Konzertbühne hätten. Wir dachten an die Badi- Open-Air-Crew, da sie über das nötige Know-how verfügt.»

Man kam am verregneten Anlass ins Gespräch, verstand sich gut und bald machten sie den Organisatoren um Michèle Kaufeld, Jörg Bähler, Mike Würmli und Michael Zingg das Angebot am Rüti-Fäscht das Unterhaltungsangebot zu gestalten. Kaufeld sagt dazu: «Wir fanden es von Anfang an eine spannende Idee. Da sie sowieso eine Bühne mit Programm am Rüti-Fäscht planten, dachten wir, dass es nicht zusätzlich im gleichen Jahr noch ein Open-Air geben müsse.»

«Wir fanden es von Anfang an eine spannende Idee» Michèle Kaufeld, OK Badi-Open-Air

So wird das diesjährige Badi- Open-Air, deren Organisatoren den diesjährigen mit 10’000 Franken dotierten Rütner Innovationspreis gewonnen haben, quasi von der Badi ins Dorfzentrum verlegt. Die Musik soll im Sommer auf einer Bühne auf dem Platz der Roosriet-Turnhalle spielen.

Keine Carte Blanche

Meier ist überzeugt: «Wir profitieren von ihrer Erfahrung, was den Kontakt zu Künstlern betrifft, zudem haben sie auch das nötige technische Wissen, wenn es um die Bühne geht.» Dennoch habe man ihnen nicht einfach eine Carte Blanche erteilt, was das Programm angehe, so Meier. Schlussendlich treffe das OK die finale Entscheidung. Die Vorstellungen seien aber ähnlich.

Dies bestätigt auch Kaufeld, als man von ihr wissen will, ob sie in Bezug auf das Programm viele Kompromisse eingehen musste: «Nein. Es stand nie im Raum, dass wir nicht mitentscheiden können. Was wir machen, wurde immer respektiert. Sie haben uns signalisiert, dass sie um unsere Mitarbeit froh sind.» Die grösste Veränderung für sie sei, dass das Rütifest über mehrere Tage stattfinde. «Dafür können wir uns voll auf das Bühnenprogramm konzentrieren. Das ganze Drumherum fällt weg. Themen wie Sponsoring und Bewilligungen laufen alle über das Rüti-Fäscht-OK.»

Zwischenjahr nutzen

Über mögliche Bands hüllen sich beide Beteiligten in Schweigen. Es sei noch zu früh darüber zu sprechen, sagen sie unisono. Was aber sicher sei: «Es soll Platz für Rütner geben. Ob Band oder Tanzgruppe, die Bühne soll auch als Plattform dienen», so Kaufeld.

«Es soll Platz für Rütner geben. Ob Band oder Tanzgruppe, die Bühne soll auch als Plattform dienen» Michèle Kaufeld, OK Badi-Open-Air

Und wie geht es 2020 mit dem Badi-Open-Air weiter? Die Organisatorin sagt, dass man darüber momentan nachdenke. Sie würden das Zwischenjahr auch dazu nutzen ihr Konzept zu überdenken und zu verbessern. «Dass es aber auch 2020 ein Badi-Open-Air geben wird, das haben wir schon beschlossen.»