Ausliker machen gegen Salt-Antenne mobil

Luciano Schneider ist empört. Unweit seiner Liegenschaft an der Schulhausstrasse in Auslikon soll bald eine 15 Meter hohe Mobilfunkantenne aufgestellt werden. Und das passt dem Anwohner überhaupt nicht. «Eine solche Antenne mitten in unserem Weiler akzeptieren wir nicht.» Jetzt will er mit anderen Auslikern gegen das Projekt vorgehen und Einsprache einreichen. Die Frist dafür läuft am 14. Februar ab.