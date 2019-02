Eingestürztes Dach legt Gibswiler Transportfirma lahm

Der Knall war so laut, dass einige Anwohner zunächst an einen Flugzeugabsturz dachten. Tatsächlich war am Freitagend in Gibswil kurz nach 21 Uhr aber das Dach eines Transport- und Baggerunternehmens eingestürzt. Die Kantonspolizei Zürich wurde alarmiert und hat vor Ort einen Statiker der kantonalen Gebäudeversicherung (GVZ) aufgeboten. Verletzt wurde beim Vorfall niemand.

Bewohner spekulieren nun darüber, ob das Dach unter dem Gewicht des Schnees nachgegeben hat. Aldo Cortesi, der den Transportbetreiber kennt, sagt zu «Tele Züri», es habe den ganzen Tag in den Schnee hineingeregnet. Dadurch seien etliche Tonnen auf dem Dach entstanden, was wohl eine Kettenreaktion ausgelöst und die Halle zum Einsturz gebracht habe.

Ursache für Einsturz noch unbekannt

Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei hat die Angelegenheit aus den Händen gegeben. Solange kein Verdacht auf menschliches Versagen oder strafrechtliches Verhalten besteht, ist die GVZ für die Untersuchung der Ursache zuständig.

«Wir sind lahmgelegt.» Besitzer des ortsansässigen Transport- und Baggerunternehmens

Neue Erkenntnisse sind jedoch keine in Erfahrung zu bringen. Sprecherin Barbara Greuter sagt: «Die GVZ ist nicht befugt, Auskünfte zu laufenden Verfahren zu geben.»

Für die Betreiber des über 40-jährigen Transportunternehmens ist der Einsturz besonders bitter. Unter den Trümmern und Schneemassen begraben stehen alle zehn Fahrzeuge der Firma. «Wir sind lahm gelegt», heisst es von Seiten der Besitzer, die anonym bleiben wollen.

Warten auf Abbruchfreigabe

Seit dem Vorfall am Freitagabend sehe die Situation unverändert aus. «Wir haben noch keine Abbruchfreigabe.» Sie hofften aber, dass sie noch diese Woche das Einverständnis der GVZ erhielten, mit dem Abreissen der Halle beginnen zu können.

Für das Transportunternehmen sei es essentiell, die Fahrzeuge so schnell wie möglich aus der Halle zu holen und wieder in Betrieb zu nehmen. Die Firma führt für die Gemeinde Fischenthal auch Winterdienst aus. «Im Moment müssen wir von anderen Firmen Fahrzeuge ausleihen, damit wir den Schnee räumen können.» Und davon liegt in Gibswil derzeit viel.