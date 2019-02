Marsch durch den Konfetti-Regen

Der Fasnachtsumzug in Wildberg startet bei bedecktem Wetter vom Erlebnisweg Freddy Fratzel auf der Luegetenstrasse in Richtung Ausserdorfstrasse. Vor dem Gemeindehaus folgt ein erster Marschhalt und die Guggenmusik Gräppälä Schränzer von Bichwil-Oberuzwil pusten kräftig in die Instrumente.

Anschliessend führt der Umzug über die Hauptstrasse auf die Rikonerstrasse, wobei auf der ganzen Route die Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg für die Verkehrssicherheit sorgt. Auf rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer schätzt Manuela Dufner vom OK die Anzahl Fasnächtler.

Belohnung für den Marsch

Vorbei an etlichen älteren Bauernhäusern geht es auf der Unterdorfstrasse, via Hauptstrasse und Schulhausstrasse in Richtung Turnhalle des Schulhauses Wildberg.

Dort freuen sich die Kinder auf ihre Belohnung: Wienerli, Brot und Sirup. Für die Erwachsenen gibt es Weiss- und Rotwein, Bier, Süssgetränke und Kuchen.

Unermüdlich kämpfen die Kinder um jedes Konfetti, um dieses zielgerecht den Schulkameraden in die Kleider zu stopfen. Eine Mutter meinte dazu: «Unsere Kinder müssen die Kleider in der Garage ablegen».