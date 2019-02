Dieser komische Strassenplan soll verschwinden

Die ausladende Kurve der Gstalderstrasse am Bahnhof Aathal mittig übers Perron irritiert. Gebaut wurde dieser Strassenverlauf nie. Auf dem Verkehrsrichtplan der Gemeinde Seegräben ist er aber seit 1983 so verankert. Eine Planungsleiche, die der Gemeinderat selber als veraltet und nicht mehr realisierbar bezeichnet. Weil die Arealentwicklerin Hiag, der die meisten Bauten im Aatal gehören, ein grosses Bauprojekt plant, will der Gemeinderat den Eintrag nun verschwinden lassen.