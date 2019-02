Kennen Sie das Tösstal von oben? Ich meine nicht vom Flugzeug aus, auch nicht vom Hörnli oder Schauenberg, so hoch will ich gar nicht hinauf. Ebenfalls geht es nicht um das ganze Tösstal sondern nur von Wila bis Winterthur. Ich habe es entdeckt. Jeweils am morgen und am Abend, seit Dezember letzten Jahres. Sie haben es erraten, ich spreche von der zweistöckigen S11.