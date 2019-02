Wenn die Turnhalle zur Drachenhölle wird

Vor dem Ball der Marsch

Mit bis zu 700 Besuchern rechnen die «Glunggephoniker» am Samstag. Was Präsident Nüesch besonders freut: Etwa 90 Prozent der Gäste erscheint jeweils verkleidet. «Es scheint hier in der Gegend viele Verkleidungswütige zu geben», sagt er. Generell locke der Weisllinger Maskenball aber seit Jahren zahlreiche Fasnachtsbegeisterte von nah und fern an.

Bevor am Samstagabend die Weisslinger Fasnachtsparty steigt, steht am Nachmittag quasi als Prolog der «Wisliger Fasnacht Marsch» an, der vor der Widum-Halle endet. Je nach Wetter steigt dort im Anschluss ein Monsterkonzert mit verschiedenen Guggen inklusive Konfettischlacht, Plakettenverlosung, Festwirtschaft und Kinderanimation. Besonders kreativ kostümierte Gruppen werden prämiert. Umzugszuschauer können mittels eines Formulars ihre Meinung zur Verkleidung der vorbeiziehenden Gruppen abgeben. Die Rückmeldungen werden in einer grossen Urne im Foyer vor der Turnhalle gesammelt und durch eine Jury ausgewertet, ehe die Sieger erkoren werden.