Versammlung beschäftigt sich mit «unangenehmem Kapitel»

Man hört es der Schlatter Kirchenpräsidentin Verena Wüthrich am Telefon an, dass es ihr nicht Recht ist, wie es zu Traktandum 2 der bevorstehenden ausserordentlichen Versammlung der reformierten Kirchgemeinde Schlatt gekommen ist. «Genehmigung des Aufwands von CHF 22‘000.- für den Ersatz der bestehenden Akustikanlage in der Kirche» steht unter Punkt 2 in der amtlich publizierten Einladung zur Versammlung vom 24. Februar 2019. «Ein unangenehmes Kapitel», meint Wüthrich.

Sehr unbefriedigende Situation