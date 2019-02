Reinigungsarbeiten neu vergeben

Die Gemeinde Wildberg hatte in der Periode 2016 - 2018 die Kanalreinigung durch die Firma Mökah AG, Henggart, ausführen lassen. Ein neuer Spülplan sieht vor, die öffentlichen Kanäle in der Gemeinde in einem Dreijahres-Turnus spülen zu lassen, wobei einige wichtige Kanäle und jene mit wenig Gefälle in jedes Jahr im Reinigungsprogramm enthalten sind. Der Gemeinderat hat beschlossen, den Vertrag für 2019 - 2021 wiederum mit der Firma Mökah AG abzuschliessen und hat dafür ein jährliches Kostendach von 18‘000 Franken (exkl. MWST) bewilligt.

Zusätzliche Schmutzwasserleitungen sind hinzugekommen



Der Ablauf der Schmutzwasserleitungsreinigung sieht vor, die Schmutzwasserleitung Wildberg-Tössegg-Turbenthal alle drei Jahre und alle Schmutzwasserleitungen von Ehrikon sowie Schalchen jeweils alternierend zu spülen. Die Spülungen werden von den Gemeindearbeitern unterstützt.Durch die Auflösung der Meliorations- und Drainagegenossenschaft wurden weitere Meteor- und Schmutzwasserleitungen der Politischen Gemeinde zugeordnet. Ebenfalls sind Reparaturen und Unterhalt für die 400 Schächte im Gemeindegebiet einzurechnen.

Das Spülprogramm umfasst nur öffentliche Kanäle. Private Kanäle können jedoch im Zusammenspiel mit dem Spülplan gespült werden. Die Liegenschaftenbesitzer werden brieflich von der Gemeindeverwaltung, gemeinsam mit den Abwasserrechnungen, auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht.

Traktanden der Gemeindeversammlung vom 13. März

Der Gemeinderat hat folgende Traktanden für die Gemeindeversammlung vom 13. März 2019 festgelegt:

Ersatz Regenwasserleitung an der Luegetenstrasse. Bewilligung eines Bruttokredits von 568‘000 Franken zulasten der Investitionsrechnung 2019.

Ersatz Wasseruhren und Umstellung auf Fernablesung. Bewilligung eines Bruttokredits von 145‘000 Franken zulasten der Investitionsrechnung 2019.

Wahl eines Wahlbüromitglieds Ehrikon für den Rest der Amtsperiode 2018 - 2022.

Mitteilungen

Wahl eines zusätzlichen Jagdaufsehers

Nach bestandener Jagdaufseher-Prüfung wurde Urs Schmid aus Wildberg zusätzlich als Jagdaufseher des Jagdreviers Wildberg II (Wildberg-Heissenthal-Breite) gewählt.

Neubmöblierung des Gemeindeschreiberbüros

Das Mobiliar im Büro des Gemeindeschreibers ist in die Jahre gekommen. Die Ablagesysteme und Möbel sind unterschiedlicher Fabrikate und verhindern somit eine einheitliche Struktur der Dokumentenablage. Das Büro macht auch optisch einen überholungsbedürftigen Eindruck. Wenn Gäste oder Kunden im Büro des Gemeindeschreibers empfangen werden, wirkt das Büro nach Ansicht des Gemeinderats im Gesamteindruck nicht sehr einladend. Der Gemeinderat hat deshalb für die Neumöblierung einen Kredit von 9‘516 Franken bewilligt. Im Budget 2019 ist der erforderliche Kredit eingestellt.

Neuanschaffung Vertikallamellen für Gemeindeverwaltung Wildberg

Die Bürovorhänge in der Gemeindeverwaltung Wildberg sind ebenfalls in die Jahre gekommen und das Erscheinungsbild und der Gesamteindruck wirken etwas alt und verstaubt. Neue Vorhänge würden einen moderneren und frischeren Gesamteindruck abgeben. Der Gemeinderat hat für die Vertikallamellen einen Kredit von 11‘192 Franken (inkl. MWST) bewilligt und die Firma Joma-Trading AG, Aadorf, damit beauftragt. Der Betrag ist im Budget 2019 eingestellt. (tth)