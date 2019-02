Bäretswil sponsert SVP-Feier

In der Regel geht man in Bäretswil sparsam mit dem Steuerfranken um. Das ist mit ein Grund, weshalb die Bäretswiler den mit Abstand tiefsten Steuerfuss im Bezirk haben. Wenn es aber um Jubiläumsveranstaltungen von Vereinen geht, zieht man in Bäretswil offenbar die Spendierhosen an.

Für die Feier zum 100-Jahr-Jubiläum der lokalen SVP hat der siebenköpfige Gemeinderat - bestehend aus vier SVP-Mitgliedern - einen einmaligen Gemeindebeitrag von 3000 Franken gesprochen.

Parteigrösse spielt keine Rolle