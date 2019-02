Auf Spurensuche in Dübendorf

Roger Graf, wieso haben Sie ausgerechnet Dübendorf als Handlungsort Ihres neuen Krimis ausgewählt?

Roger Graf: Es gibt einige Gegebenheiten, die in Dübendorf besser zur Handlung passen als in anderen Ortschaften. Das sind einige geografische Aspekte, etwa die Nähe zu Greifensee, Waldrand, Glattpark oder zum Glattzentrum. Aber grundsätzlich könnte die Geschichte auch woanders handeln. Ich kenne mich in Zürich-Nord relativ gut aus, habe aber keinen privaten Bezug zum Ort.