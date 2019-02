Abstimmung über «Amtliche» am 19. Mai

Nun steht es fest: Am 19. Mai werden die Ustermer Stimmbürger über die Frage befinden, wie und wo sie einen Grossteil der behördlichen Mitteilungen künftig lesen wollen. Digital auf der städtischen Website, wie es dem Willen von Stadt- und Gemeinderat entspricht? Oder weiterhin in gedruckter Form im «Anzeiger von Uster», wie es jene Ustermer wollen, die das Referendum gegen den Gemeinderatsbeschluss in Sachen «Amtliche» unterzeichnet haben?