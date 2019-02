Stunk um eine rezyklierbare Isolationsmatte

Fraglos Plastik. Das besagt zumindest der erste Blick auf die Verpackung eines Babybrei-Pakets, das Seegräbner Eltern kürzlich erhalten haben. Doch auf dieser Verpackung steht: «Ich bin eine 100% natürliche und nachhaltige Verpackung, hergestellt aus recyeltem Altpapier. Entsorgen kannst du mich zusammen mit deinem Altpapaier, z.B. in der Papiertonne.»

Die Seegräbner Eltern bemerken diesen Schriftzug und werfen die Verpackung ins Altpapier. Doch dann kommt die Papiersammlung, und die Sammler sagen sich ebenfalls: «Fraglos Plastik.» Auch sie untersuchen die aussergewöhnliche Folie genauer, sind dem Text gegenüber aber skeptisch. Schreiben kann sowas ja jeder.

Seegräben: Nicht recyclebar

In der Folge publiziert die Gemeinde auf ihrer Homepage eine Warnung vor diesen Verpackungen. «Zur effektiven Rezyklierbarkeit liegen sehr wenige, beziehungsweise sehr vage Informationen vor.» Abklärungen hätten nun sogar ergeben, dass sich die Kunststoffmatten in keiner Weise für das Recycling in der Schweiz eignen. «Die Nutzung im Altpapier-Recycling ist nicht vorstellbar.»

Nun bitte man die Bevölkerung, dieses und ähnliche Produkte bis auf weiteres über den Kehricht oder das Sperrgut zu entsorgen.

Zuger und Münchner Startups

Im Sinne des Erfinders ist dies natürlich nicht. Das Babybrei-Paket stammt vom Startup Yamo aus Zug, das sich auf ökologisch hergestellte Breie spezialisiert hat: 100-prozentig Bio, kaltgepresst, aus der Schweiz und ohne Zucker oder Salz.

Und für die Verpackung hat sie ein weiteres Öko-Startup an Land gezogen: Die Easy2Cool GmbH aus München. Diese hat eine Kühlverpackung aus Altpapier konzipiert, die rezyklierbar sein soll – was perfekt zum Breiversand der Zuger Firma passt.

«Diese Isolationsmatten sind definitiv recyclebar.» Luca Michas, Co-Gründer von Yamo

Umsomehr wehrt sich die Firma nun gegen die Kritik aus Seegräben. «Diese Isolationsmatten sind definitiv recyclebar», sagt Luca Michas, Co-Gründer von Yamo, und zeigt ein entsprechendes EU-Zertifikat der Firma Easy2Cool. «Das Material besteht aus recycelten Altpapier- und Altkartonflocken, die Hülle aus Zellulosefasern.

Falschinfo von Altpapier Schweiz

Tatsache ist allerdings, dass die Matte in der Schweiz anders entsorgt werden muss als in Deutschland und Österreich. Dort landet sie in der Altpapiertonne. «Mitte 2018 hatten wir bei Altpapier Schweiz angefragt, ob die Easy2Cool-Matte auch in der Schweiz mit dem Altpapier entsorgt werden können», so Michas. Das sei aufgrund der Materialzusammenstellung und des minimalen Fremdkörperanteils bejaht worden. «Daher hatten wir in der Schweiz für einige Monate jene Isolationsmatte in unsere Boxen verpackt, um die es im Fall von Seegräben geht»

«Die neuen Isolationsmatten sind seit Kurzem im Einsatz.» Luca Michas

Nach einer erneuten Prüfung der Altpapier Schweiz habe sich jedoch herausgestellt, dass die Easy2Cool-Matten in der Schweiz mit dem Altkarton entsorgt werden müssten, nicht mit dem Altpapier. «Diese Unterscheidung gibt es in Deutschland und Österreich nicht, daher die Verwirrung.»

Kaum sei man darüber informiert worden, habe man die Beschriftung auf den Isolationsmatten entsprechend angepasst, sagt Michas. «Diese neuen Isolationsmatten sind seit Kurzem im Einsatz und ersetzen die Alten.» Er hofft nun, dass mit dieser Anpassung das Problem geklärt ist.