Erfreulicher Geschäftsgang in einem schwierigen Jahr

In einem herausfordernden Umfeld, weiterhin geprägt von Negativzinsen und einem Liegenschaftsmarkt, welcher sich auf hohem Preisniveau befindet, konnte gemäss einer Mitteilung der Raiffeisenbank am Bichelsee bei den Krediten ein Wachstum von 2,1 Prozent auf 746 Millionen Franken erreicht werden. Das Kreditportfolio der Bank könne als sehr gut bewertet werden. Es mussten keine Rückstellungen für Problemkredite gebildet werden.

Ertragslage und Gewinn auf hohem Niveau

Die Bank konnte den Rekordgewinn von 2017 nicht mehr erreichen, ist jedoch nach eigener Aussage mit dem erreichten Bruttogewinn von 4,9 Millionen Franken (Vorjahr 5,4 Millionen Franken) sehr zufrieden. Der ausgewiesene Reingewinn für das Jahr 2018 (Bruttogewinn abzüglich Abschreibungen, Bildung stiller Reserven und Vornahme der Steueraufwendungen) beträgt 1,2 Millionen Franken (2017: 1,17 Millionen Franken). Vom Bruttogewinn wurden 2,66 Millionen Franken in die stillen Reserven gebucht. Diese werden dem Kernkapital angerechnet. Der ausgewiesene Reingewinn wird nach Verzinsung der Anteilscheine (6 Prozent) in die offenen Reserven gebucht. Auch diese 1,1 Millionen Franken werden dem Kernkapital der Bank gutgeschrieben. Diese Zuweisungen von insgesamt 3,76 Millionen Franken ins Eigenkapital erhöhen die Substanz und Sicherheit der Bank.



Beratungsbank in Eschlikon eröffnet

Die neue Beratungsbank in Eschlikon (TG) komme bei der Kundschaft sehr gut an, heisst es in der Mitteilung. Das Besucherinteresse anlässlich der diversen Eröffnungsaktivitäten im Dezember 2018 und Januar 2019 sei gross gewesen. Die neue Bank mit ihrer speziellen Atmosphäre lädt zum Besuch und zu Beratungsgesprächen ein. Die neu geschaffene Automatenzone werde sehr gut genutzt.

Steigerung bei den Kundengeldern

Die Kundengelder nahmen im 2018 um 3 Prozent auf 653 Millionen Franken zu. Die Risikolage der Raiffeisenbank am Bichelsee ist nach wie vor sehr gut. Sie verfügt über Eigenmittel von 68 Millionen Franken. Die Mitglieder und Kunden können nach Ansicht der Bank die Probleme bei Raiffeisen Schweiz und die sehr gut funktionierende lokale Raiffeisenbank gut auseinanderhalten. Die Raiffeisenzentrale in St. Gallen hat bereits diverse Massnahmen ergriffen und auch personell einen Neuanfang erfolgreich in die Wege geleitet. (tth)