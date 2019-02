Deshalb hat jetzt Jysk auch in Hinwil eine Filiale

Auf OVS folgt Jysk. Das ist zumindest in der Hinwiler Wässeri der Fall. Nachdem Mitte letztes Jahr das italienische Modelabel aus der Schweiz verschwunden ist, stand dessen Filiale neben dem Hinwil Center in der Wässeri während mehrerer Monate leer. Seit Mitte Dezember ist sie wieder belebt: Der dänische Betten- und Inneneinrichtungs-Discounter Jysk hat eine Filiale eröffnet.

Dies mag überraschen, zumal die Firma bereits einen Standort an derselben Verkehrsachse in Wetzikon betreibt - neben dem Burger King in Medikon. Michael Rotermund, Kommunikationschef von Jysk Schweiz, sagt: «Die räumliche Nähe zu unserer Filiale in Wetzikon stellt kein Problem dar; beide Filialen haben trotz räumlicher Nähe unterschiedliche Einzugsgebiete.»

Jysk sieht Potenzial in Hinwil

Diese Konstellation sei übrigens auch kein Einzelfall. In Ittingen und Zollikofen sei die Situation vergleichbar und funktioniere gut. «Grund für die Eröffnung in Hinwil war das grosse Potenzial, das mit dem Standort verbunden ist», so Rotermund.

Der Start der Filiale in Hinwil sei denn auch sehr erfolgreich verlaufen. «Wir haben dadurch zwei neue Arbeitsplätze geschaffen sowie einige Mitarbeiter aus vorhandenen Filialen umbesetzt.» Auch der Standort in Wetzikon laufe im Übrigen gut.