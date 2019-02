Der Spinner mit der Ananas auf dem Kopf

«Auf diesen Titel bin ich richtig stolz», sagt der 27-jährige Thomas Partridge mit einem breiten Grinsen im Gesicht und klopft sich auf die linke Brust. Dort prangt an seiner roten Jacke ein Namenschild mit der Aufschrift «Master of Major», die Auszeichnung für den besten Guggenmusik-Dirigenten der Schweiz. Damit angeben möchte er jedoch nicht so recht.