Blumenweg-Bäume werden abgeholzt

Am Donnerstag wurden auf dem Grundstück am Blumenweg im Ustermer Wil-Quartier – das für manchen Ustermer vielleicht aussieht wie ein Wald – zahlreiche Bäume gefällt. Das Grundstück, das sich im Eigentum einer Erbengemeinschaft befindet, ist bekannt dafür, dass es in den letzten Jahren immer mehr verwilderte. Auch das Haus auf dem Areal ist in schlechtem Zustand.