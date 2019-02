9 Dinge, die man sich lieber abschminken sollte

Die Organisatoren darauf hinweisen, dass es die wahre Fasnacht nur in Basel, in Luzern oder in der Ostschweiz gibt



Das «Züribiet» und die Fasnacht – dies passt in etwa gleich gut zusammen wie Zwingli und die katholische Kirche. So oder so ähnlich lautet die gängige Meinung. Tatsächlich wird die Tradition andernorts intensiver und historisch legitimierter gelebt. Dennoch sollte man die Verantwortlichen an einem Maskenball nicht unbedingt damit belehren. Die Auflehnung gegen katholische Traditionen ist auch schon dem Zürcher Reformator am Ende nicht gut bekommen.