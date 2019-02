Ustermer Ski-Wettkampf mit «Promi»-Faktor

Am kommenden Sonntag geht in Elm (GL) die 71. Skimeisterschaft von Uster über die Bühne. Den Veranstaltern zufolge haben sich über 110 Teilnehmer angemeldet, die in der Disziplin Riesenslalom an den Start gehen werden. Mit dabei sind auch Stadtpräsidentin Barbara Thalmann (SP) und weitere Vertreter aus dem Stadthaus.

Intention des Anlasses ist gemäss Organisatoren nicht nur das sportliche Kräftemessen, sondern auch «das Zusammenkommen von Ski- und Snowboardbegeisterten aus der Region». Teilnahmeberechtigt sind dann auch Personen, die in Uster, Gutenswil, Greifensee oder Mönchaltorf wohnen, arbeiten oder Mitglieder eines Vereins sind.

Neben vergünstigten Tageskarten für alle Teilnehmer offerieren die Organisatoren die Bus-Fahrt nach Elm.

Eine Online-Anmeldung ist bis zum Freitag, 8. Februar unter www.skimu.ch möglich. Telefonische Auskünfte werden von Herrn Richard Meder unter 079 214 88 55 erteilt.