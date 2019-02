Soldatendrama im Hefeteigmantel

Zoltán ist kein guter Soldat. Er stottert, ist langsam und schwach. Immer wieder kommt er unter die Räder. Zuerst von seinen Eltern in der heimischen Mühle, dann im Militär von seinen Kameraden. Zoltán’s Leidenschaft ist das Kreuzworträtsel. Am liebsten knobelt er an einem herum, formt und knetet die Sprache, die ihm sonst im Leben so Mühe bereitet.