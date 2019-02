Post Kempten zieht zurück in ihr Ex-Gebäude

Am 28. Februar ist Schluss mit der Post in der Apotheke Drogerie Kempten. Sie wirft die Agentur raus, die Post steht sozusagen auf der Strasse. Allerdings nicht für lange. Wie einem Schreiben an die Bevölkerung zu entnehmen ist, wird die Post bereits am 4. März in Kempten eine neue Agentur eröffnen. Dies geschieht im Denner an der Bahnhofstrasse 255.

Witziges Detail: Der Denner übernahm die einstigen Räume der Post Kempten, womit die Agentur sozusagen dahin zurückkehrt, wo sie ursprünglich herkam. Aufgrund des Umzugs innerhalb der Nachbarschaft könne die Agentur am 1. und 2. März nicht betrieben werden, schreibt die Post. Die künftigen Öffnungszeiten sind wochentags von 8 bis 18.30 Uhr, am Samstag von 8 bis 17 Uhr.

Briefeinwurf bleibt

Der Briefeinwurf stehe weiterhin zur Verfügung, heisst es im Schreiben. Neu sei er allerdings neben dem My-Post-24-Automaten angesiedelt. Während der beiden Umzugstage verweist die Post auf die Agentur im Coop in Oberwetzikon. Pakete und Briefe könnten an jenen beiden Tagen nicht abgeholt werden - eine erneute Zustellung der avisierten Sendung biete man aber kostenlos an.