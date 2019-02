Ölspur legt Autobahnzufahrt lahm

Am Mittwochnachmittag kam es auf der Zufahrt zur Oberlandautobahn (A53) zwischen Uster Ost und Uster Nord zu einem Verkehrsunterbruch. Grund für die zeitweilige Sperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Zürich war eine Ölspur, wie es bei der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage heisst. Um 15.50 Uhr konnte die Strasse für den Verkehr wieder freigegeben werden. Polizei, Feuerwehr und der Strassenunterhaltsdienst seien im Einsatz gestanden, so die Kantonspolizei.