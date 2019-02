Geplantes Durchgangszentrum stösst auf Skepsis

Der Countdown läuft. Es verbleiben nur wenige Wochen, bis die Volketswiler an der Gemeindeversammlung am 15. März über die Umzonung für das Projekt des neuen kantonalen Durchgangszentrums befinden werden. Ihre noch offenen Fragen stellte die Bevölkerung den Projektverantwortlichen der Gemeinde und dem Kanton am Mittwochabend am Informationsanlass im Kultur- und Sportzentrum Gries. Dabei mussten Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto (CVP), Michael De Vita-Läubli vom Liegenschaftenvorstand und Andrea Lübberstedt, Amtschefin des Kantonalen Sozialamts, Kritik einstecken.