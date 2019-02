Eineiiger Erfolg

«Mänätschmänt: Möchemer sälber. So guet laufts jetzt au wieder nonig.» Roland und Matthias Portmann müssen wohl bald die Kontaktangaben auf ihrer Website anpassen. Denn die beiden Komiker aus Pfäffikon haben als Duo «Die Zwillinge» im Januar den Comedy Club Award gewonnen und dürfen mit «Das Zelt» auf Tournee. So langsam haben sie diesen Schock verdaut. «Als im Finale unser Name genannt wurde, war unser erster Gedanke: Jaaa, gewonnen! Und der Zweite: Wie sollen wir das alles unter einen Hut kriegen?», sagt Matthias Portmann.