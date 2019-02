Die tibetische Gemeinschaft feiert Losar, das Neujahrsfest

Das tibetische Neujahr ist das wichtigste Fest in Tibet und wird auch von den vielen im Exil lebenden Tibetern in aller Welt gefeiert, so auch von der tibetischen Gemeinschaft in der Schweiz. Das Fest dauert mehrere Tage und wird am 5. Februar, dem Beginn des Erde-Schwein, mit der gemeinsamen Feier im Kloster eröffnet. In den folgenden Tagen feiert man in der Familie weiter und besucht sich gegenseitig, vergleichbar mit der christlichen Weihnachtstradition.