Den Mythos der blutrünstigen Bestie entzaubern

Was für die meisten Menschen einem Albtraum gleich kommen, ist Marco Poncionis Hobby: Er taucht und schnorchelt am liebsten mit Haien. Geht mit ihnen sogar auf Tuchfühlung. In einem Video, das er letzten Sommer auf den Bahamas aufnahm, schiebt er sanft einen neugierigen Karibischen Riff-Hai an dessen Schnauze beiseite, der direkt auf ihn zuschwimmt. Das Tier dreht ab, kehrt noch einmal zurück und lässt sich erneut beiseite schieben. Von Aggression keine Spur.