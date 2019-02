Auszeichnung für sechs Restaurants aus der Region

Im neuen Guide Michelin Schweiz 2019, der ab Freitag im Handel erhältlich ist, werden 777 Restaurants und 458 Hotels in allen Preisklassen aufgelistet. Sie alle wurden in irgendeiner Form für ihre Leistungen von der Reifenfirma ausgezeichnet.

Insgesamt zeichnet der Michelin-Führer dieses Jahr hierzulande 128 Restaurants mit einem oder mehreren Sternen aus. Eine Rekordzahl, wie die Reifenfirma im Rahmen der Sterne-Verleihung mitteilte, die am Dienstagnachmittag im KKL in Luzern stattfand.

Insgesamt werden im Guide Michelin Schweiz 105 Restaurants als Ein-Stern-Adressen empfohlen – 21 mehr als im Vorjahr. In der Region wurden, wie schon letztes Jahr, zwei Restaurants mit einem Stern ausgezeichnet: Die Gaststube Löwen in Bubikon und das Restaurant Sternen - Badstube in Wangen.

Die Zahl der Restaurants, die mit zwei Michelin-Sternen bewertet werden, stieg von 18 auf 20. Weiterhin mit drei Sternen bewertet, der Höchstnote von Michelin, sind in der Schweiz drei Restaurants: Das Restaurant de l'Hôtel de Ville in Crissier VD, Schauenstein in Fürstenau GR und Cheval Blanc by Peter Knogl in Basel.

Auszeichnung «Gabel und Löffel»

Alle aufgelisteten Restaurants konnten auch unabhängig von ihrem Stern-Status mit «Gabel und Löffel» ausgezeichnet werden, welche den Komfort und die Qualität des Restaurants widerspiegeln. Die Rankings reichen von eins bis fünf: Eine Gabel und ein Löffel stehen für ein «komfortables Restaurant» und fünf für ein «luxuriöses Restaurant».

Im Zürcher Oberland erhielten drei Restaurants eins von fünf «Gabel und Löffel» und drei Restaurants zwei von fünf:

Blume: Freudwilerstrasse 6, 8615 Uster-Freudwil (Simple Standard)

«Die Müllers betreiben dieses traditionsreiche Restaurant mit liebevoll eingerichteten Speisesälen im Erdgeschoss und im ersten Stock. Zu guten Preisen servieren sie Gerichte mit mediterranem Einfluss. Darunter ein schmackhaftes Risotto, das sich täglich ändert», heisst es im Michelin-Guide.

Landgasthof Adler: Binzikerstrasse 80, 8627 Grüningen (Simple Standard)

«Dieses gelassen geführte Gästehaus stammt aus dem Jahr 1830. Es verfügt über einige einfache Zimmer sowie geschickt gestaltene Gourmet-Räume», heisst es im Michelin-Guide.

Gaststube Löwen: Wolfhauserstrasse 2, 8608 Bubikon (Simple Standard)

«In dieser rustikalen Lounge mit Holzvertäfelungen und geschnitzten Stühlen haben die freundlichen Gastgeber Designerlampen, moderne Gemälde und Dekorationen geschickt miteinander kombiniert», heisst es im Michelin-Guide.

Rössli: Kempttalstrasse 52, 8308 Illnau (Good Standard)

«Vreni und René Kaufmann sind engagierte Gastgeber, die sich auf einen Mix aus Modernität und Tradition konzentrieren. Das Essen ist saisonal und ambitioniert – speisen Sie draussen, um das beste Erlebnis zu erhalten», heisst es im Michelin-Guide.

Zum Löwen: Zürcherstrasse 47, 8606 Nänikon (Good Standard)

«Stephan und Carmen Stalder bieten in ihrem Restaurant ambitionierte asiatische Küche an. Kurzes Mittagsmenü. Gemütlicher Sitzbereich im Freien neben dem Coi-Karpfenteich und unter grossen Platanen», heisst es im Michelin-Guide.

Sternen - Badstube: Sennhütterstrasse 1, 8602 Wangen (Good Standard)

«In der Badstube ist die Kombination aus moderner, minimalistischer Dekor und originalen Tonnengewölben aus dem 16. Jahrhundert durchaus gelungen. Inhaber Matthias Brunner produziert feines, unkompliziertes Essen aus hochwertigen Produkten. Wenn ein Gast mehr als ein oder zwei Gläser Wein trinkt, kann dieser in einer der Gästezimmer übernachten», heisst es im Michelin-Guide.

Sie behalten ihre Rankings vom letzten Jahr bei.

Was ist der Guide Michelin?



Michelin-Führer (französisch: Guide Michelin) sind eine Reihe von Reiseführern, die von der französischen Reifenfirma Michelin seit mehr als einem Jahrhundert veröffentlicht werden. Der Begriff bezieht sich normalerweise auf den jährlich veröffentlichten Michelin Red Guide, den ältesten europäischen Leitfaden für Hotels und Restaurants, der bis zu drei Michelin-Sterne für herausragende Leistungen an einige wenige Betriebe auszeichnet. Der Erwerb oder Verlust eines Sterns kann den Erfolg eines Restaurants dramatisch beeinflussen. Die 5 Bewertungskriterien: die Qualität der Produkten, die Beherrschung des Geschmacks und der Kochtechniken, ob die Persönlichkeit des Küchenchefs im kulinarischen Erlebnis wiedergespiegelt wird, das Preis-Leistungsverhältnis und die Kohärenz zwischen den Inspektionen.