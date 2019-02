Vier Exfreundinnen zum Valentinstag

(Quelle: Youtube/ Die Exfreundinnen)

Flachsmann und Donáth würden sich oft streiten, weil sie unterschiedliche Meinungen vertreten. Wenn sie sich aber geeinigt haben, ist das Resultat laut Füchslin umso besser. «Wir alle sind starke Persönlichkeiten.»

Wenn die Musikerin auf die Talente der anderen drei zu sprechen kommt, gerät sie ins Schwärmen. Lory zum Beispiel habe so eine umwerfende Stimme. Wenn sie die hohen Töne einfach so heraus schmettere, dann sei das umwerfend. «Lory erklärte einmal, dass sie einfach lauter singe, wenn sie unsicher ist.» Sie sei diejenige, die für Harmonie in der Gruppe sorge.

Und wenn Flachsmann ihre Step-Dance-Nummer aufs Parkett lege, dann spüre man sofort, welche Professionalität, welche Kraft und welches Engagement dahinter stecken. Donáth renne schon los, bevor sie genau wisse, wohin es gehe. Sie sei kaum zu bremsen und ein absolutes Multitalent. Das habe sie auch mit ihrer Solonummer «Cavewoman» bewiesen.

In Volketswil keine «XL-Version»

Als «vierblättriges Kleeblatt» sei die Gruppe unglaublich stark, kreativ und auch erfolgreich. Der Weg dahin sei mit viel Arbeit, Engagement und Auseinandersetzungen verbunden und schliesslich nur mit gegenseitigem Respekt erreichbar.

«Für halbpatzige Sachen ist bei uns niemand zu haben.» Sonja Füchslin, Musikerin

Das Stück «Zum Fressen gern» komme beim Publikum gut an. «Es ist ein grosser Erfolg», so Füchslin. Das liege einerseits an der Vielfältigkeit des Dargebotenen, dem Witz, dem Gesang, dem Tanz und der Schauspielerei. Das Publikum spüre aber auch, mit welchem Engagement und Enthusiasmus da gearbeitet werde. Für halbpatzige Sachen sei in diesem Viererteam niemand zu haben. Es werde immer ein 100-prozentiger Einsatz verlangt.

Während in der Maag Halle neben Füchslin drei zusätzliche Musiker die Show begleiten, wird in Volketswil am 14. Februar «keine XL-Version» aufgeführt. Sie werde alleine für die musikalische Begleitung verantwortlich sein. «Das ist keineswegs abwertend zu verstehen. Es entspricht doch eigentlich der Urversion.»

Ein Leben voller Musik

Füchslin bezeichnet sich selber als ein «beim Arbeiten sehr zeitsparender Mensch». Sie schätze Effizienz und hasse unproduktives herumlauern. Das muss sie bei all ihren Aktivitäten im Bereich der Musik wohl sein. Schliesslich tanzt sie auf verschiedenen Hochzeiten und hat auch noch Familie.

Die 1983 geborene Musikerin spielte von klein auf Klavier, studierte nach der Matura an der Musikhochschule in Luzern, schloss eine Weiterbildung im Bereich Kulturmanagement ab und war bis 2011 für die Jugend- und Nachwuchsarbeit beim Haus Volksmusik in Altorf zuständig.

Zudem hat Füchslin den Nachdiplomkurs für Schweizer Volksmusik absolviert und spielt seit Jahren in der Musikgruppe «Rämschfädra». Bis vor kurzem war sie neun Jahre lang Konzertmeisterin bei einem Filmmusikorchester, bestehend aus rund 100 Amateuren. (Eduard Gautschi)

«Zum Fressen gern» in Volketswil

Das Comedy-Programm «Zum Fressen gern» wird am Donnerstag, 14. Februar, im Parkhotel Wallberg in Volketswil aufgeführt. Die Exfreundinnen spielen das Stück um 20 Uhr. (red)