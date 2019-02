Ex-Mitarbeiter kommentiert im Namen der Gemeinde Russikon

Gemeinderatskanzlei: Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Nutzer von Züriost, der am 1. Februar den Artikel «Hinwiler Kantonsrat will Antworten vom Regierungsrat» kommentiert. Der Artikel handelt von einer Anfrage von SVP-Kantonsrat Roland Brändli zu Sanktionen in der Sozialhilfe. «Die Anfrage ist berechtigt. In dieser Sache keine Sanktionen verfügen zu können, wäre ein Affront gegen die Mitarbeitenden der Gemeinde und gegen die Steuerzahler», hat Benutzer «Gemeinderatskanzlei» dazu zu sagen.

Der Account von «Gemeinderatskanzlei» ist auf die Email-Adresse vom Russiker Gemeindeschreiber Marc Syfrig registriert. Dieser wusste bei einer ersten Nachfrage allerdings nichts von einem solchen Kommentar: «Das würde ich niemals schreiben.» Eigentlich habe nur er den Login zum Account. Er könne sich nicht erklären, wie der Kommentar unter den Artikel gelangt sei. «Das irritiert mich wirklich sehr», so Syfrig. Er werde das Passwort umgehend ändern.

Entsprechend sei der Kommentar auch «überhaupt nicht» die offizielle Meinung von Russikon. Eine solche gebe es nämlich nicht. «Zu dem Thema eine Stellungnahme abzugeben, sei es als Gemeinde oder ich als Gemeindeschreiber, das wäre total fehl am Platz.»

Urheber doch noch gefunden

Schon vor einem Jahr gab es einen ähnlichen Fall. Damals hatte ein Mitarbeiter des Strassenverkehrsamts im Namen seines Arbeitgebers einen Artikel kommentiert. Ohne, dass das Strassenverkehrsamt davon gewusst hätte. In jenem Fall konnte der Urheber ermittelt und ermahnt werden.

Gross Nachforschungen anzustellen plane er aber nicht, sagte Syfrig vorerst. «Ich wüsste gar nicht, wo anfangen. Ich weiss wirklich nicht, wer das gewesen sein könnte.» Er hoffe, dass eine Passwortänderung die gewünschte Wirkung erziele und keine ominösen Kommentare mehr von seinem Account aus geschrieben werden.

Welche Konsequenzen der Kommentar für den Kaperer seines Accounts hätte, falls er ihn doch noch erwischen würde, wisse er nicht, sagte Syfrig. «Das kann ich aus der jetzigen Situation noch nicht beurteilen. Das müssten wir verwaltungsintern besprechen. Momentan bin ich etwas perplex.»

Später meldet sich Syfrig nochmals: «Es hat mir keine Ruhe gelassen, ich musste dem doch nachgehen.» Ihm sei in den Sinn gekommen, dass sein jeweiliger Stellvertreter ebenfalls Zugang zum Account habe. Und seine Nachforschungen ergaben: «Mein früherer Stellvertreter hat sich offenbar nie ausgeloggt.» Dieser wohnt in Hinwil, beim Kommentar handle es sich um dessen Privatmeinung. «Er hat nicht realisiert, dass er den Kommentar über meinen Account verfasst. Er dachte, er kommentiere in seinem eigenen Namen», sagt Syfrig. Der Urheber habe sich entschuldigt. «Damit ist das erledigt. Ich bin sehr froh, ist die Sache geklärt.»