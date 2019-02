Dorfpolitiker diskutieren mit Sek-Schülern

Aus den Lautsprechern dröhnt der Rocky-Titelsong «Eye of the Tiger». In Kämpferpose betreten die Kandidaten den abgedunkelten Raum. Gekämpft wird an diesem Dienstagmorgen aber höchstens mit Worten. Denn die sieben Frauen und Männer, die im Singsaal des Schulhauses Berg in Gossau aufmarschieren, sind keine Boxer, sondern Politiker. Und statt eines begeisterten Publikums erwarten sie verhalten lachende Oberstufenschüler der dritten Sekundarstufe.