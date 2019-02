Die Solidarität im Dorf ist gross

Ein ehemaliges Bauernhaus ist am Montag in Brand geraten (wir berichteten). Die darin untergebrachte Zimmerei wurde weitgehend zerstört. Manuel Näf hat sich am Montag ein erschreckender Anblick geboten. Das Lager seiner Zimmerei an der Burggasse mitten in Weisslingen fiel einem Brand zum Opfer. Den Schopf des ehemaligen Bauernhauses hatte er für seine M. Naef Holzbau GmbH als Werkstatt und Lager genutzt. Davon übrig geblieben ist nicht mehr viel.