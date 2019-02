Die legendäre Schreibmaschine Hermes Ambassador wurde entsorgt

Die Krankenkasse Turbenthal wurde am 30. Juni 2018 nach 130 Jahren Tätigkeit aufgelöst. Das Bundesamt für Gesundheit hatte im Mai 2015 der Krankenkasse Turbenthal die Betriebsbewilligung entzogen. Grund: Das Bundesamt verlangte, dass eine Krankenkasse elektronisch geführt und bewirtschaftet wird.

Ohne Computer, E-Mail und Internet

Ihr Geschäftsführer, Daniel Rüegg, der die Krankenkasse während 34 Jahren geführt hat, ist dafür bekannt, dass er dies ohne die Hilfe elektronischer Geräte tat: Er arbeitete stets mit papierenen Karteikarten und einer Schreibmaschine des Typs Hermes Ambassador. Rüegg stellte sich auf den Standpunkt, dass der Verzicht auf Elektronik die Verwaltungskosten tief halte und die günstige Prämie von 255 Franken bei einer Franchise von 3000 Franken erst möglich machte.

Im freien Fall in die Schuttmulde

Nachdem das Bundesverwaltungsgericht Anfang 2016 dem Bundesamt für Gesundheit in allen Punkten Recht gegeben hat und Rüegg auf einen Weiterzug an das Bundesgericht verzichtete, war das Schicksal der Krankenkasse Turbenthal besiegelt: Die Versicherten wählten entweder selber eine neue Krankenkasse oder sie wurden mit einem Vertrag in die KVF Krankenversicherung AG übertragen. Und die Schreibmaschine? Am 15. Januar 2019 segelte die Hermes Ambassador im freien Fall in die Schuttmulde.

Nach den Aufräumarbeiten wird im roten Holzhäuschen an der Tösstalstrasse 147 in Turbenthal, dem ehemaligen Sitz der Krankenkasse, das Licht aber nicht gelöscht. Wie Daniel Rüegg bekannt gab, nimmt er seine Treuhandtätigkeit, die er vor rund 40 Jahren begonnen hat, nun gerne wieder auf. (tth)